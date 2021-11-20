GÜMÜŞHANE - AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Yurdumuzun her köşesini cennete çevirerek bugünlere geldik"
AA / Hasan Taşcan - Haberler | Politika
AK Parti İl Danışma Toplantısı AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması GÜMÜŞHANE - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gümüşhane AK Parti İl Danışma Toplantısı'na katıldı.
GÜMÜŞHANE (AA) - Ak Parti İl Danışma Toplantısı
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması GÜMÜŞHANE - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gümüşhane AK Parti İl Danışma Toplantısı'na katıldı.(2)