GÜMÜŞHANE - AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Yurdumuzun her köşesini cennete çevirerek bugünlere geldik" - Haberler
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GÜMÜŞHANE - AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Yurdumuzun her köşesini cennete çevirerek bugünlere geldik"

AA / Hasan Taşcan - Haberler | Politika

AK Parti İl Danışma Toplantısı AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması GÜMÜŞHANE - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gümüşhane AK Parti İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

GÜMÜŞHANE (AA) - Ak Parti İl Danışma Toplantısı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması GÜMÜŞHANE - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gümüşhane AK Parti İl Danışma Toplantısı'na katıldı.(2)

GÜMÜŞHANE - AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Yurdumuzun her köşesini cennete çevirerek bugünlere geldik

GÜMÜŞHANE - AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Yurdumuzun her köşesini cennete çevirerek bugünlere geldik

GÜMÜŞHANE - AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Yurdumuzun her köşesini cennete çevirerek bugünlere geldik

GÜMÜŞHANE - AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Yurdumuzun her köşesini cennete çevirerek bugünlere geldik

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AA / Hasan Taşcan - Son Dakika Haberleri

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