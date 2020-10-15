Gümüşhane cezaevinde hayatını kaybeden hükümlünün ölümünü müfettişler inceleyecek
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Gümüşhane cezaevinde hayatını kaybeden hükümlünün ölümünü müfettişler inceleyecek

15.10.2020 14:25 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:28
Gümüşhane cezaevinde hayatını kaybeden hükümlünün ölümünü müfettişler inceleyecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hayatını kaybeden Mustafa Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin inceleme yapmak üzere 2 Bakanlık müfettişi görevlendirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hayatını kaybeden Mustafa Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin inceleme yapmak üzere 2 Bakanlık müfettişi görevlendirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakan Gül, Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin ayrıntılı inceleme yapılması için müfettiş görevlendirilmesi talimatı verdi.

Bakan Gül'ün talimatıyla görevlendirilen 2 bakanlık müfettişi, yaşanan olayda ihmal olup olmadığını inceleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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