GÜMÜŞHANE - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

-Gümüşhane kent merkezinde ve sokaklardaki sessizlik Karadeniz'in "çok yüksek risk" kategorisindeki 7 ilinde sessizlik hakim GÜMÜŞHANE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Gümüşhane, sakin bir gün geçiriyor.