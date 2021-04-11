GÜMÜŞHANE - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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GÜMÜŞHANE - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

-Gümüşhane kent merkezinde ve sokaklardaki sessizlik Karadeniz'in "çok yüksek risk" kategorisindeki 7 ilinde sessizlik hakim GÜMÜŞHANE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Gümüşhane, sakin bir gün geçiriyor.

-Gümüşhane kent merkezinde ve sokaklardaki sessizlik Karadeniz'in "çok yüksek risk" kategorisindeki 7 ilinde sessizlik hakim

GÜMÜŞHANE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Gümüşhane, sakin bir gün geçiriyor.

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Gümüşhane'de sokaklarda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim. Kentin işlek noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı başta olmak üzere boş kaldı. Polis ekipleri kentte denetimlerini sürdürürken kısıtlama nedeniyle sokakta olan vatandaşlara yönelik izin belgesi ve HES kodu sorgulaması yaptı.

GÜMÜŞHANE - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
GÜMÜŞHANE - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
GÜMÜŞHANE - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
GÜMÜŞHANE - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 13:02:29. #1.15#
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