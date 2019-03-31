Gümüşhane Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Gümüşhane için sandığa giden vatandaşlar, Gümüşhane Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Gümüşhane seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Gümüşhane'de kim önde? Gümüşhane seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

GÜMÜŞHANE BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçiminde Gümüşhane Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Ercan Çimen yarışacak. MHP' den aday olarak Sabri Varan gösterildi. CHP adayı Bedri Ağaç ve İYİ Parti'den Mustafa Canlı Gümüşhane Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı.

GÜMÜŞHANE İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Gümüşhane Belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart Yerel Seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Gümüşhane Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.

GÜMÜŞHANE 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Gümüşhane'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Gümüşhane'de 2014'de yerel seçimlerde AK Parti adına Ercan Çimen, MHP adına Mustafa Canlı aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti % 57,53 oy oranı ile Gümüşhane Belediye Başkanlığı'nı kazandı. MHP ise % 36,27 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP adayı Cem Köksal % 3,56 oy oranı ile 3, SP adayı Hüseyin Duman % 1, 31 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.