GÜMÜŞHANE Belçika'dan getirilen Sevimnur: Ülkemle ne kadar gurur duysam azdır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GÜMÜŞHANE Belçika'dan getirilen Sevimnur: Ülkemle ne kadar gurur duysam azdır

01.05.2020 09:25 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:29

Belçika'dan getirilen Sevimnur: Ülkemle ne kadar gurur duysam azdırBELÇİKA'dan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirildikten sonra Gümüşhane'de 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirilen Sevimnur Kökten (19), yaşadığı süreci anlattı.

Belçika'dan getirilen Sevimnur: Ülkemle ne kadar gurur duysam azdır

BELÇİKA'dan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirildikten sonra Gümüşhane'de 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirilen Sevimnur Kökten (19), yaşadığı süreci anlattı. Kökten, "Türkiye farkını gösterdi, bizleri çok güzel karşılayarak yurtlara getirdi. Ülkemle ne kadar gurur duysam azdır, kendimi burada daha güvenli hissediyorum" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Belçika'dan tahliye edilen 328 Türk vatandaşından 82'si Trabzon'da, 246'sı ise Gümüşhane Ahmet Ziyaüddin Yurdu'nda karantinaya alındı. Kafilede yer alan Sevimnur Kökten yaşadıklarını anlattı. Belçika'da ailesi ile birlikte kaldığını anlatan Kökten, Türkiye'de üniversite okuyabilmek için Yabancı Öğrenci Sınavı'na hazırlandığı sırada koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim kurumlarının tatil edilince tekrar Belçika'ya, ailesinin yanına döndüğünü söyledi. Türkiye'ye seferler başlayınca dedesi ve babaannesiyle birlikte yurda dönmeye karar verdiklerini anlatan Kökten, iki ülke arasında alınan önlemleri kıyasladı. Kökten, "Önlemler açısından Türkiye ile Belçika arasında çok büyük fark var. Türkiye'den Belçika'ya giderken ateşimiz ölçülmedi. Türkiye'de kesinlikle böyle değil, yurt dışından gelen vatandaşlarını karantinaya alıyor. Belçika'da sokağa çıkma yasağı yok. İstediğiniz zaman yürüyüş yapabiliyorsunuz. Yürüyüş yaparken sosyal mesafeye dikkat etmeniz gerekiyor sadece ve kalabalık ortamlarda bulunmamanız gerekiyor" dedi.

'ÜLKEMLE NE KADAR GURUR DUYSAM AZDIR'

Belçika'da Türkiye'de olduğu gibi önemler alınsaydı durumlarının daha iyi olacağını söyleyen Kökten, "Belçika küçük bir ülke olmasına rağmen vaka sayısı ile ölüm sayısı çok fazla ve bu gerçekten üzücü bir olay. Türkiye'de alınan önlemler güvenimi daha çok kazandırdı. Ülkemle ne kadar gurur duysam azdır, kendimi burada daha güvenli hissediyorum. Türk olduğum için gerçekten gurur duyuyorum. Ülkemin her şeyini çok seviyorum. Önlemler Belçika'da başladı ve havaalanında önlemler gerçekten güzeldi. Herkes eldiveni ve maskesiyle gelmişti. Çok kalabalıktık. Her grup uçağa farklı bir kapıdan bindi. Uçağa binmeden önce eldiven ve maske dağıtıldı" diye konuştu.

'HER ŞEY YOLUNDA'

Gümüşhane'de karantinada olduğunu anlatan Kökten, "Odalarımız bir kişi için gayet büyük ve ferah. Sıvı sabun, diş macunu ve tüm temizlik malzemelerini odaya bırakmışlar. Yemeklerimiz çok güzel, bizi çok güzel ağırlıyorlar. Bize çok güzel bakıyorlar, bizimle ilgileniyorlar. Her gün ateşimizi ölçüyorlar. Her şey yolunda. Türkiye yine farkını gösterdi, gerçekten Türk olmaktan gurur duyuyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. 14 gün bir odada kalmamız gerekiyor. Eğer bu virüsü yaymamak için ise ben seve seve kalırım" ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞHANE Belçika'dan getirilen Sevimnur: Ülkemle ne kadar gurur duysam azdır

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haberler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil Haberler
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti Haberler
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haberler
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa...
MHP, sosyal medya için kanun teklifi verdi! Sahte hesapların önüne kimlik numarası ile geçilecek
MHP, sosyal medya için kanun teklifi verdi! Sahte hesapların önüne kimlik numarası ile geçilecek
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
Beşiktaş, Bilal Budak'ın transferi için Manisaspor'la anlaştı
Beşiktaş, Bilal Budak'ın transferi için Manisaspor'la anlaştı
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı
Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu
Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu
Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı
Koronavirüsle mücadelede anket sonucuna göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan yüzde 12 daha başarılı
Koronavirüsle mücadelede anket sonucuna göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan yüzde 12 daha başarılı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Ozan Güven Seda Sayan Cem Yılmaz Hatice Çarpar
Spor Fatih Terim Lionel Messi Emre Belözoğlu Ali Şafak Öztürk Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Avrupa Fransa Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: GÜMÜŞHANE Belçika'dan getirilen Sevimnur: Ülkemle ne kadar gurur duysam azdır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 09:31:39. #1.15#
title