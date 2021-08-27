Gümüşhane-Bayburt Havaalanında pistin asfaltlama işlemine başlandı
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Gümüşhane-Bayburt Havaalanında pistin asfaltlama işlemine başlandı

Gümüşhane-Bayburt Havaalanında pistin asfaltlama işlemine başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gümüşhane ile Bayburt illerinin ortak kullanacağı Gümüşhane-Bayburt Havalimanında pistin asfaltlama işlemleri başladı.

Gümüşhane ile Bayburt illerinin ortak kullanacağı Gümüşhane-Bayburt Havalimanında pistin asfaltlama işlemleri başladı.

Gümüşhane'nin Köse ilçesi sınırlarında 2018 yılında dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından temelleri atılan Gümüşhane-Bayburt Havalimanında çalışmalar devam ediyor.

Havaalanı pist, apron ve taksi yolları dahil olmak üzere 212 bin 500 metrekare alanı içerirken yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanının pist uzunluğu 3 bin metre, genişliği 60 metre, apron alanı 360 bin metrekare ve öngörülen kapalı alan 20 bin metrekare olacak şekilde planlandı.

Altyapı proje bedeli 250 milyon TL olan havalimanında kaya dolgu, konkase dolgu ve alt temelin yüzde 100'ü ve apron beton imalatı tamamlandı.

Pist sıkıştırma işlemi tamamlanan yerlerde asfaltlama son katman çalışmalarının devam ettiği havalimanında çevre yolu ihata duvarı betonarme imalatı yüzde 50 oranında gerçekleştirildi.

Altyapının ardından üstyapı inşaatı uygulama projeleri de tamamlanan havaalanında proje kapsamında terminal binası (iç-dış hat), teknik blok, kule, kurtarma ve yangın istasyonu, güç ve ısı merkezi, çok maksatlı garaj ve diğer destek binaları yer alacak.

Gümüşhane-Bayburt Havalimanının mania hattı ve diğer coğrafi şartlar açısından Karadeniz sahilinde görülen sis ve pusunun olmadığı bir havalimanı olması nedeniyle bölge için önemli bir yatırım olarak değerlendirilirken, yeni Zigana tünelinin yapılmasıyla birlikte Karadeniz sahil şeridinde yaşanacak hava muhalefeti nedeniyle oralara inemeyen uçakların tercih edebileceği bir havalimanı olacak.

Gümüşhane'ye 67, Bayburt'a 47 kilometre uzaklıktaki havalimanın her iki şehirden de kolaylıkla ulaşılabiliyor. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane-Bayburt Havaalanında pistin asfaltlama işlemine başlandı
Gümüşhane-Bayburt Havaalanında pistin asfaltlama işlemine başlandı
Gümüşhane-Bayburt Havaalanında pistin asfaltlama işlemine başlandı
Gümüşhane-Bayburt Havaalanında pistin asfaltlama işlemine başlandı
Gümüşhane-Bayburt Havaalanında pistin asfaltlama işlemine başlandı
Gümüşhane-Bayburt Havaalanında pistin asfaltlama işlemine başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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