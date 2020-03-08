GÜMÜŞHANE Balık havuzuna düşen 2 yaşındaki Beren, kurtarılamadı
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Gümüşhane, Torul, Güncel

GÜMÜŞHANE Balık havuzuna düşen 2 yaşındaki Beren, kurtarılamadı

Balık havuzuna düşen 2 yaşındaki Beren, kurtarılamadıGÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde ailesiyle alabalık tesisine giden Beren Atalay (2) düştüğü balık havuzunda baygın halde bulundu.

08.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:00
GÜMÜŞHANE Balık havuzuna düşen 2 yaşındaki Beren, kurtarılamadı

Balık havuzuna düşen 2 yaşındaki Beren, kurtarılamadı

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde ailesiyle alabalık tesisine giden Beren Atalay (2) düştüğü balık havuzunda baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan küçük kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Torul ilçesi Kalecik köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda ailesiyle alabalık tesisine giden Beren Atalay, çevrede oynadığı sırada bir anda gözden kayboldu. Ailesi tarafından tesis çevresinde aranan küçük kız, balık havuzunun yüzeyinde baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Beren Atalay, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde ailesiyle gittiği alabalık tesisinde balık havuzuna düşerek hayatını kaybeden Beren Atalay (2) için merkeze bağlı Çayırardı köyünde ikinci vakti cenaze namazı kılındı. Çayırardı Camii'nde kılınan cenaze namazında acılı baba Resul Atalay taziyeleri kabul etti, gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÜMÜŞHANE Balık havuzuna düşen 2 yaşındaki Beren, kurtarılamadı

Kaynak: DHA

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GÜMÜŞHANE Balık havuzuna düşen 2 yaşındaki Beren, kurtarılamadı

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