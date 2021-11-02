Gümüşhacıköylü Kadınlar El Emeği ve Göz Nuru ile Ürettikleri Yöresel Lezzet ve Ürünleri Vatandaşların Beğenisine Sunuyor. - Haberler
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Gümüşhacıköylü Kadınlar El Emeği ve Göz Nuru ile Ürettikleri Yöresel Lezzet ve Ürünleri Vatandaşların Beğenisine Sunuyor.

Habermetre - Haberler | Toplum
Gümüşhacıköylü Kadınlar El Emeği ve Göz Nuru ile Ürettikleri Yöresel Lezzet ve Ürünleri Vatandaşların Beğenisine Sunuyor.

Gümüşhacıköy Kadıneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" teşvik ve devlet desteği ile yapılan çilek tarlasında meyvelerini yetiştiriyor.

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (Habermetre) - Gümüşhacıköy Kadıneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" teşvik ve devlet desteği ile yapılan çilek tarlasında meyvelerini yetiştiriyor. Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker ile birlikte Gümüşhacıköy Kadıneli Kooperatifini sahada ziyaret etti. Yetiştirdikleri çilek ürünleri ve çalışmalar hakkında Kooperatif Başkanı Keziban Bayram' dan bilgi alan kaymakamımız bu tarz kadınlarımıza yönelik projelerin sürdürülmesini istedi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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