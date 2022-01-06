Gümüşhacıköy SYDV'den 7 bin 377 kişiye yardım

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 2021 yılında 7 bin 377 kişiye 10 milyon 180 bin 317 liralık yardım yapıldı.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, AA muhabirine, 2021 yılında başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere eğitim, gıda, sağlık, engelli ile engelli yakını aylığı, 65 yaş aylığı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımın yanı sıra ihtiyaç sahibi 7 bin 377 kişiye kömür, gıda, barınma, sağlık ve eğitim yardımı yaptıklarını söyledi.

Toplam yardım tutarının 10 milyon 180 bin 317 lira olduğunu ifade eden Kaymakam Altınöz, 2022 yılı çalışmalarına başladıklarını, SYDV personelinin salgın kurallarına dikkat ederek ihtiyaç sahibi aileleri ve kişileri tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi hiçbir ailenin zor durumda bırakılmayacağını kaydeden Altınöz, 2022 yılında da yardımların devam edeceğini vurguladı.

AA / Murat Demirci - Son Dakika Haberleri

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