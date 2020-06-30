Gümüşhacıköy KHGB Meclis Toplantısı yapıldı Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Köylerine Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Meclis Toplantısı, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı başkanlığında yapıldı.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Köylerine Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Meclis Toplantısı, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı başkanlığında yapıldı.

İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen toplantıda, 2019 yılı mali yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Arabacı, burada yaptığı konuşmada, bazı köylerde su sıkıntısının devam ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın suyu daha tasarruflu kullanması ve köy halkımızın susuz kalmaması için köylerimizin tümünde uygulanan 40 ton limitinin kademeli olarak düşürüp belirlenen ücretler sayesinde su tasarrufu sağlayamayı hedefliyoruz." dedi.

Toplantıya KHGB Başkanı Kadir Karadaş, Özel İdare Müdürü İbrahim Kaya, İl Genel Meclis üyeleri Cahit Çelik ve Cemal Beyaz ile köy muhtarları katıldı.

Kaynak: AA