Gümüşhacıköy Kaymakamı Fırat'tan köylere ziyaret
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Gümüşhacıköy Kaymakamı Fırat'tan köylere ziyaret

Anadolu Ajansı / Murat Demirci - Haberler | Güncel
Gümüşhacıköy Kaymakamı Fırat'tan köylere ziyaret

Gümüşhacıköy Kaymakamı Yunus Emre Fırat, Karakaya, Çavuşköy ve Kılıçaslan köylerini ziyaret etti.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Yunus Emre Fırat, Karakaya, Çavuşköy ve Kılıçaslan köylerini ziyaret etti.

Fırat, köy ziyaretleri sırasında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları dinleyip bir süre sohbet etti.

Yerinde yapılan incelemeler sayesinde, devletin yatırımlarını ve sunduğu imkanları yakından takip etmekle beraber, çözülemeyecek gibi görünen problemlerin kısa vadede çözüme ulaşıldığını ifade eden Fırat, "Bizler de edindiğimiz tecrübeler, yerinde ve zamanında uygulamalarımızla vatandaşlarımıza doğrudan ulaşıyoruz. Köylerimizdeki tarım ve hayvancılık adına yapılan faaliyetleri de yakından takip ediyoruz, devletimizin sunduğu imkanlar ve yatırımlar doğrultusunda üreticilere de gereken desteği veriyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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