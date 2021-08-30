Gümüşhacıköy Kaymakamı Altınöz görevine başladı
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Gümüşhacıköy Kaymakamı Altınöz görevine başladı

Gümüşhacıköy Kaymakamı Altınöz görevine başladı
Anadolu Ajansı / Murat Demirci - Haberler | Güncel

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Yunus Emre Fırat'ın yerine Gümüşhacıköy Kaymakamı olarak atanan Ali Cemal Altınöz, görevine başladı.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Yunus Emre Fırat'ın yerine Gümüşhacıköy Kaymakamı olarak atanan Ali Cemal Altınöz, görevine başladı.

Kaymakam Altınöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gümüşhacıköy gibi bir ilçede görev yapacak olmaktan mutlu olduğu ifade etti.

"Kurumlarımız, belediyemiz, sivil toplum kuruluşları ve değerli halkımızla birlik ve beraberlik içinde en güzel şekilde hizmet sunacağım." diyen Altınöz, daha sonra kendisini ziyarete gelen protokol üyelerini ve vatandaşları kabul etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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