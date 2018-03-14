Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine Atama

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine atanan diyetisyen Esra Olgun, görevine başladı.

Olgun, yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşamın temelinin sağlıklı beslenme olduğunu ifade ederek, günümüzün en yaygın rahatsızlıkları arasında bulunan obezitenin sağlıklı beslenme ile aşılabileceğine dikkati çekti.

Gümüşhacıköy halkına hizmet vermekten mutluluk duyduğunu dile getiren Olgun, bundan sonraki süreçte hastaların şikayetlerini dinleyeceğini, sıkıntılarını gidermeye çalışılacağını kaydetti.