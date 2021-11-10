Gümüşhacıköy'den kısa kısa

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, mahalle muhtarları ile toplantı düzenledi.

Toplantıda, güvenlik ve asayiş konuları başta olmak üzere okullarda ve çevresinde alınacak tedbirler ele alındı.

Delak, mahallelerdeki huzur ve güvenin tesisi için muhtarlara önemli görevler düştüğünü söyledi.

Muhtarlara ve vatandaşlara emniyet güçlerinin kapılarının her zaman açık olduğunu vurgulayan Delak, "Mahallelerde yapılan asayiş uygulamalarla oluşabilecek asayiş olaylarının önüne geçildi. Vatandaşlarımızın huzur ve refah ortamını sağlamak için üst düzey çaba sarf edip gerekli tüm tedbirleri alıyoruz." dedi.

Gümüşhacıköy polisi Kades uygulamasını anlattı

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce, şiddete maruz kalan kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) anlattı.

Polis ekipleri, aile içi şiddet gören veya şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların daha rahat ihbarda bulunabilmesi için geliştirilen uygulama hakkında detaylı bilgi sahibi olunması ve uygulamanın daha etkin, doğru zamanda kullanılması için çalışma başlattı.

Broşür dağıtan ekipler, özellikle kadınlara uygulamanın kapsamı, nasıl ve ne zaman kullanılacağı hakkında bilgi verdi.

Ekipler, kadının toplum içindeki yerinin ve değerinin korunmasında etkili olan KADES uygulamasının acil durumlarda akıllı telefon aracılığıyla en yakın kolluk biriminin kadına ekip göndermesini ve kadının güven ortamında bulunmasını sağladığı dile getirdi.