GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (Habermetre) - Kaymakamlığımız koordinasyonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gümüş spor Kulübü ve Gümüşyay Geleneksel Okçuluk Eğitim ve Kültür Derneği işbirliğiyle hazırlanan " Gümüşhacıköy'de Spor, Sporda Hayat Var" projesi doğrultusunda ilçemizdeki tüm okulları kapsayacak şekilde spor malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında okullarımıza 30 adet voleybol topu, 22 adet futbol topu, 12 adet basketbol topu, 3 adet futsal topu, 15 adet badminton takımı, 3 adet masa tenisi takımı, 32 adet antrenman yeleği, 100 adet canak huni verildi.

Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz proje ile Gümüşhacıköy de eğitimine devam eden çocuk ve gençlerimizin devlet himayesi altında faaliyet gösteren çeşitli spor branşlarına ilgisini çekerek onların bedensel, ruhsal, psikolojik gelişimlerine katkı sağlamanın ve genç nesillerin erken yaşta spor kültürü edinmelerinin hedeflendiğini belirtti.

Kaymakamımız projeye katkı sunan paydaşlara ve projenin hayata geçirilmesinde sponsor olan Silverline Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Alış beyefendiye teşekkürlerini iletti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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