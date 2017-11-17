Gümüşhacıköy'de "Soba Zehirlenmesi" Uyarısı

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mümin Sarıkulak, soba zehirlenmeleriyle ilgili uyarılarda bulundu.



Başhekim Sarıkulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri hemen her yıl kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti.



Karbonmonoksit gazının, renksiz, tatsız, kokusuz ve yanıcı zehirli bir gaz olduğunu aktaran Sarıkulak, şunları kaydetti:



"Karbonmonoksit gazı, vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller, zehirlenme ve ölüme neden olur. Karbon monoksit zehirlenmeleri sıklıkla, kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben ve bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeni ile meydana gelir. Karbonmonoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir. Zehirlenmenin ilk belirtileri baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi, uyuşukluk ve bulantıdır."