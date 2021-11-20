Gümüşhacıköy'de ruhsatsız tabancayla yakalanan kişi gözaltına alındı
AA / Murat Demirci - Haberler | Güncel
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.
GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.T'yi durdurarak üzerinde arama yaptı.
Aramada üzerinde ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait şarjör ve 13 mermi ele geçirilen M.T, gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Murat Demirci - Son Dakika Haberleri
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