Gümüşhacıköy'de okul servisleri denetlendi
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Gümüşhacıköy'de okul servisleri denetlendi

Gümüşhacıköy'de okul servisleri denetlendi
Anadolu Ajansı / Murat Demirci - Haberler | Güncel

Gümüşhacıköy ilçesinde yeni eğitim öğretimin başlaması nedeniyle okul servisleri denetlendi.

Gümüşhacıköy ilçesinde yeni eğitim öğretimin başlaması nedeniyle okul servisleri denetlendi.

Öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik polis ve jandarma ekiplerince okul servisleri, sürücüler ve rehber personele yönelik kontrol gerçekleştirildi.

Ekipler, araçlarda "Dur" levhası, emniyet kemeri, dezenfektan ve maske olup olmadığını kontrol etti.

Araçlarında eksikler bulunan sürücüler uyarıldı.

Gümüşhacıköy'de okul servisleri denetlendi
Gümüşhacıköy'de okul servisleri denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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