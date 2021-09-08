Gümüşhacıköy'de okul servisleri denetlendi

Gümüşhacıköy ilçesinde yeni eğitim öğretimin başlaması nedeniyle okul servisleri denetlendi.

Gümüşhacıköy ilçesinde yeni eğitim öğretimin başlaması nedeniyle okul servisleri denetlendi.

Öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik polis ve jandarma ekiplerince okul servisleri, sürücüler ve rehber personele yönelik kontrol gerçekleştirildi.

Ekipler, araçlarda "Dur" levhası, emniyet kemeri, dezenfektan ve maske olup olmadığını kontrol etti.

Araçlarında eksikler bulunan sürücüler uyarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci