Gümüşhacıköy'de müftüler toplantısı düzenlendi
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Gümüşhacıköy'de müftüler toplantısı düzenlendi

12.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:58
Gümüşhacıköy'de müftüler toplantısı düzenlendi

Amasya İl Müftülüğünce düzenlenen Mayıs Ayı İlçe Müftüler Toplantısı. Gümüşhacıköy'de yapıldı.

Amasya İl Müftülüğünce düzenlenen Mayıs Ayı İlçe Müftüler Toplantısı. Gümüşhacıköy'de yapıldı.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, il müftülüğü ile ilçe müftülükleri arasındaki iletişimi güçlendirmek, yürütülen işlerde birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla her ay farklı ilçede yapılan ilçe müftüleri toplantısını bu ay Gümüşhacıköy'de düzenlediklerini söyledi.

Toplantıda Kovid-19 kapsamında alınan tedbirler, Kur'an kurslarında eğitim ve salgın sürecinde aile eğitimleri ile gündeme dair konular görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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