Gümüşhacıköy'de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ve sürücü yaralandı.
18.09.2020 21:20 | Son Güncelleme: 18.09.2020 21:24
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ve sürücü yaralandı.
Aziz Argöz'ün (27) kullandığı 05 KB 560 plakalı motosiklet Zübeyde Hanım Caddesi'nde Duraettin Öztürk'e (78) çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü Argöz ve Öztürk yaralandı.
Yaralılar Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA