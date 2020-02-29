Gümüşhacıköy'de Mehmetçik'ten kan bağışı

29.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:14

Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan askeri personel, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan Kızılay Orta Karadeniz Samsun Kan Merkezi kan toplama aracına gelen astsubay, erbaş ve askerler, kan bağışı yaptı.

Mehmetçiğin Türk milletinin sadece canıyla değil kanıyla da yanında olduğuna vurgulayan askerler, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Kızılay kan bağışı aracında görevli Dr. Hasan Yıldız, duyarlı davranışlarından dolayı askerlere teşekkür etti.

Kaynak: AA