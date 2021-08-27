Gümüşhacıköy'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
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Gümüşhacıköy'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Gümüşhacıköy'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
Anadolu Ajansı / Murat Demirci - Haberler | Güncel

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan Türk Kızılay Orta Karadeniz Samsun Kan Merkezi kan toplama aracında vatandaşlar tarafından yapılan bağışlar kabul edildi.

Kan bağışı aracında görevli Dr. Dursun Bektaş, "Özellikle salgın yaşadığımız şu günlerde kan bağışının azalması, acil hastaların kan ihtiyacının karşılanması bakımından olumsuz bir tablo oluşturuyor. Bu anlamda bugünlerde yapılacak kan bağışı çok önemli. Buna hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bektaş, "Kan stoklarını yüksek düzeyde tutmak gerekir. Bunun için de sağlıklı herkesin yılda 3 kez kan vermesi lazım. İlçe halkının yoğun talebine teşekkür ediyorum. Tüm bölgede kan bağışını periyodik aralıklarla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Gümüşhacıköy'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
Gümüşhacıköy'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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