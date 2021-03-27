Gümüşhacıköy'de kan bağışı kampanyası
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Gümüşhacıköy'de kan bağışı kampanyası

Anadolu Ajansı / Murat Demirci - Haberler | Güncel
Gümüşhacıköy'de kan bağışı kampanyası

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan Kızılay Orta Karadeniz Samsun Kan Merkezi kan toplama aracında vatandaşlar tarafından yapılan bağışlar kabul edildi.

Kızılay kan bağışı aracında görevli Dr. Oktay Yanık, "Özellikle salgın yaşadığımız şu günlerde Kızılaya olan kan bağışının azalması acil hastaların kan ihtiyacının karşılanması bakımından olumsuz bir tablo oluşturuyor. Bu anlamda bugünlerde yapılacak kan bağışı çok önemli. Buna hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yanık, "Kan stoklarını yüksek düzeyde tutmak gerekir. Bunun için de sağlıklı herkesin yılda 3 kez kan vermesi lazım. İlçe halkının yoğun talebine teşekkür ediyorum. İki gün içinde 37 ünite kan toplandı. Tüm bölgede kan bağışını periyodik aralıklarla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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