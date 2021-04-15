Gümüşhacıköy'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
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Gümüşhacıköy'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı / Murat Demirci - Haberler | Güncel
Gümüşhacıköy'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Gümüşhacıköy Kaymakamı Yunus Emre Fırat başkanlığında, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Toplantısı" düzenlendi.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Yunus Emre Fırat başkanlığında, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Toplantısı" düzenlendi.

Kaymakamlık salonunda gerçekleştirilen toplantıda, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede, kurumlar arası iş birliğinin sağlanması ve eş güdüm halinde hareket edilmesi gerektiği kaydedildi.

???????Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Halit Erbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Aziz Bektaş Kaymak ve İlçe Emniyet Müdürü Sezgin Çelik katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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