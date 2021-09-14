Gümüşhacıköy'de 'İlköğretim Haftası' kutlandı - Haberler
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Gümüşhacıköy'de "İlköğretim Haftası" kutlandı

AA / Murat Demirci - Haberler | Güncel
Gümüşhacıköy'de

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Kemalpaşa İlkokulu bahçesinde devam etti.

Okul müdürü Mustafa Acar, yüz yüze eğitimin başlamasının heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerin kendilerine en büyük emanet olduğunu belirten Acar, "Sevgili öğrenciler, anne ve babalarınızın şefkatli kollarından, sizleri anne ve babalarınız kadar sevecek olan öğretmenlerinizin yüreğine hoş geldiniz." dedi.

Gümüşhacıköy Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin ise 2021-2022 eğitim öğretim yılına, 1 anaokulu, 8 ilkokul, 7 ortaokul, 5 ortaöğretim kurumu olmak üzere 21 örgün eğitim ve 2 yaygın eğitim kurumunda 350 eğitim çalışanı ve 2 bin 885 öğrenci ile başlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu törene, Kaymakam Ali Cemal Altınöz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Bektaş Kaymak, Emniyet Müdürü Bayram Delak, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve veliler katıldı.

AA / Murat Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gümüşhacıköy'de 'İlköğretim Haftası' kutlandı - Haberler
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