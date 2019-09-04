Gümüşhacıköy'de "İlçe Halk Toplantısı" yapıldı

04.09.2019 11:48

Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Ovabaşı ve Köseler köyleri için "İlçe Halk Toplantısı" yapıldı.

Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, köy meydanında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, toplantıları vatandaşlarla bir araya gelmek için düzenlediklerini söyledi.

Toplantıları düzenleme amaçlarının vatandaşların ihtiyaç, sıkıntı ve sorunlarını yerinde dinlemek olduğunu anlatan Arabacı, imkanlar çerçevesinde ihtiyaçları karşılayacaklarını belirtti.

Arabacı'ya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Bektaş Kaymak ve Köylere Hizmet Götürme birliği Müdürü Kadir Karadaş eşlik etti.

Kaynak: AA