: Gümüşhacıköy'de İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

04.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:19

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için Gümüşhacıköy ilçesinde mevlit okutulup ikramda bulunuldu.

Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanlığınca düzenlenen mevlit programı, Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler seslendirildi, şehitler için mevlit okundu ve dua edildi.

Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, namaz sonrasında vatandaşlara ikramında bulundu.

Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib şehitlerine rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.

Türkiye'nin en kısa zamanda bu harekatı da başarıyla tamamlayacağını belirten Çolak, "Ordumuz muzaffer bir şekilde inşallah bundan da ayrılacak. Dualarımız Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimizle birlikte. Vatandaşlarımızdan da Allah razı olsun, çok yoğun bir katılım gösterdiler. Allah ülkemize bir daha böyle şeyler yaşatmasın." diye konuştu.

Kaynak: AA

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