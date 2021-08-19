Gümüşhacıköy'de haşhaş kapsülü alımları başladı
Gümüşhacıköy ilçesinde 2021 yılı haşhaş kapsülleri alımları başladı.
Gümüşhacıköy ilçesinde 2021 yılı haşhaş kapsülleri alımları başladı.
Havza Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO ) tarafından Çamtepe mevkisinde gerçekleştirilen 2021 haşhaş kapsülü alımlarının bir hafta süreceği belirtildi.
Alımlarda üreticiler, ellerindeki haşhaş kapsüllerini içindeki morfin miktarına göre 5 lira ile 6 lira arasında teslim edecek.
Üreticiler, kuraklık nedeniyle bu yıl rekoltenin düşük olduğunu belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci