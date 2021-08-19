Gümüşhacıköy'de haşhaş kapsülü alımları başladı
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Gümüşhacıköy'de haşhaş kapsülü alımları başladı

Gümüşhacıköy'de haşhaş kapsülü alımları başladı
Anadolu Ajansı / Murat Demirci - Haberler | Güncel

Gümüşhacıköy ilçesinde 2021 yılı haşhaş kapsülleri alımları başladı.

Gümüşhacıköy ilçesinde 2021 yılı haşhaş kapsülleri alımları başladı.

Havza Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO ) tarafından Çamtepe mevkisinde gerçekleştirilen 2021 haşhaş kapsülü alımlarının bir hafta süreceği belirtildi.

Alımlarda üreticiler, ellerindeki haşhaş kapsüllerini içindeki morfin miktarına göre 5 lira ile 6 lira arasında teslim edecek.

Üreticiler, kuraklık nedeniyle bu yıl rekoltenin düşük olduğunu belirtti.

Gümüşhacıköy'de haşhaş kapsülü alımları başladı
Gümüşhacıköy'de haşhaş kapsülü alımları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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