Gümüşhacıköy'de haşhaş kapsülü alımları başladı

20.08.2019 16:04

Gümüşhacıköy ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından üreticilerden haşhaş kapsülleri alımına başlandı.

Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, yaptığı açıklamada, Gümüşhacıköy ve Hamamözü'nde 60 köyde TMO tarafından haşhaş kapsülü alımı yapılacağını söyledi.

Haşhaş kapsülü alımlarına 1 Ağustos itibarıyla başladıklarını belirten Çolak, kapsül alım fiyatının bu yıl 4 lira 80 kuruş olduğunu bildirdi.

Verim ve kalitenin yüksek olduğunu, üreticilerin de alımlardan memnun kaldığını dile getiren Çolak, "Alımlar TMO Havza Ajans Amirliği tarafından yapılıyor. Gümüşhacıköy ve Hamamözü merkez ve köylerinden 670 ton kapsül alımı yapılması bekleniyor." dedi.

Kaynak: AA