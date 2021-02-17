Gümüşhacıköy'de devrilen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı
17.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:20
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sinan Arslan (49) yönetimindeki 34 ZN 2630 plakalı hafif ticari araç, Kadırga mevkisinde devrildi.
Yaralanan araç sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci