Gümüşhacıköy'de devrilen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı
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Gümüşhacıköy'de devrilen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

17.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:20
Gümüşhacıköy'de devrilen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Sinan Arslan (49) yönetimindeki 34 ZN 2630 plakalı hafif ticari araç, Kadırga mevkisinde devrildi.

Yaralanan araç sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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