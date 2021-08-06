Gümüşhacıköy'de bin 150 kınalı keklik doğaya salındı
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Gümüşhacıköy'de bin 150 kınalı keklik doğaya salındı

Gümüşhacıköy'de bin 150 kınalı keklik doğaya salındı
Anadolu Ajansı / Murat Demirci - Haberler | Güncel

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bin 150 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bin 150 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 2021 Kanatlı Av Hayvanı Salım Programı kapsamında, doğada keklik popülasyonunu artırmak, yaban hayatını desteklemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Gümüşhacıköy ilçesinde kınalı keklik salımı yapıldı.

Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerince ilçede keklik için elverişli köylerde toplam bin 150 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Kaymakam Yunus Emre Fırat, Sekü köyündeki keklik salma programında yaptığı konuşmada, nesli tehlike altına giren, sayıları azalan hayvanların artırılmasıyla ilgili doğada çeşitli faaliyetlerin yapılmasının doğanın zenginleşmesine vesile olduğunu söyledi.

Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefi Habibe Yolcu ise ekolojik sistemde çok önemli bir yere sahip olan kınalı keklikler için uyarılarda bulunarak, vatandaşların kaçak avcılık konularında duyarlı olmaları, avcıların ise yasalar çerçevesinden av yapmalarının keklik popülasyonu açısından oldukça önemli olduğu belirti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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