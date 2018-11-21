Gümüşhacıköy'de 2023 Eğitim Vizyonu Değerlendirme Toplantısı

Gümüşhacıköy i·lçesinde "2023 Eğitim Vizyonu Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan, Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2023 eğitim vizyonunu kamuoyuyla paylaştığını söyledi.

Milli eğitimde 5 yıllık bir sürede bütüncül bir bakış açısıyla büyük bir dönüşüm öngörüldüğü ifade eden Gültekin, şöyle konuştu:

"2023 Eğitim Vizyonunda, ölçme ve değerlendirme sürecinin yapılandırılması, okul finansmanı, yabancı dil öğretimi, insan kaynakları kapasitenin geliştirilmesi, dijital öğrenme gibi konularında değişimi ve dönüşümü sağlayacak hedefler ortaya konuldu. Öncelikle 2023 Eğitim Vizyonunun eğitim felsefesi ile temel politikasını, daha sonra vizyonda konulan hedefleri istişare edip değerlendireceğiz."