Gümüşdağ: "Bizim için vatan her şeydir, gerisi teferruattır"

Gümüşdağ: "Bizim için vatan her şeydir, gerisi teferruattır"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği Vakfında yapılan olağanüstü genel kurul sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

05.11.2019 18:28 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:39

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği Vakfında yapılan olağanüstü genel kurul sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kaynak: AA

VİDEO: Gümüşdağ: "Bizim için vatan her şeydir, gerisi teferruattır"
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