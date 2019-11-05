Gümüşdağ: "Bizim için vatan her şeydir, gerisi teferruattır"
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği Vakfında yapılan olağanüstü genel kurul sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.
05.11.2019 18:28 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:39
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği Vakfında yapılan olağanüstü genel kurul sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.
Kaynak: AA
VİDEO: Gümüşdağ: "Bizim için vatan her şeydir, gerisi teferruattır"