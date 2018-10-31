Gümüşçüden Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Mardin'in Midyat ilçesinden gümüşçüden hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Midyat ilçesinde Akçakaya Mahallesi Gümüşçüler Çarşısı'ndaki bir iş yerine müşteri gibi giren bir kadının deneme bahanesiyle aldığı Midyat hasırı kolye, zincirler, 3 yüzük ve nazarlığı çaldığı iddia edildi.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince şüphelinin tespit edilmesi için iş yerinin güvenlik kameraları da incelendi.

Görüntülerde şüphelinin denediği ürünlerden bir kısmını iş yeri çalışanına verdiği, bir kısmını ise çalışanın bir anlık boşluğundan faydalanarak, arkasını dönmesiyle gizlice aldığı görülüyor.

İş yeri sahibi Mehmet Zeki Pekediz, yaptığı açıklamada, böyle bir hırsızlık olayının yaşanmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

1989 yılından bu yana gümüş telkari satışı yaptıklarını dile getiren Pekediz, "Daha önce böyle bir olayla hiç karşılaşmadık. Bir kadının yoğunlukta fark ettirmeden ürün çaldığını tespit ettik. Keşke olmasaydı. Emniyete haber verdik, araştırılıyor." dedi.

İş yerinde çalışan Merve Deniz de müşteri gibi gelen bir kadının Midyat'a özgü takı istediğini, istediği ürünleri gösterdiğini söyledi.

Deniz, "Deneyip, bırakıyormuş gibi yaptı. Ben de fark etmedim o an. İyi niyetimizden faydalandı." diye konuştu.