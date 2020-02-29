Gümüşçay Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla bir kişi tutuklandı
Gümüşçay Belediyesi'nde, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla bir personel tutuklandı.
Gümüşçay Belediyesi'nde, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla bir personel tutuklandı.
Biga ilçesine bağlı Gümüşçay Beldesi'nde, belediyenin mali işler müdürü F.K, zimmetine yüklü miktarda para geçirdiği iddiasıyla on gün önce görevden uzaklaştırıldı.
Yapılan adli soruşturmanın ardından ifadesi alınan F. K, Biga'da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA