Gümüşçay Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla bir kişi tutuklandı
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Gümüşçay Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Gümüşçay Belediyesi'nde, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla bir personel tutuklandı.

29.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:56
Gümüşçay Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Belediyesi'nde, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla bir personel tutuklandı.

ilçesine bağlı Gümüşçay Beldesi'nde, belediyenin mali işler müdürü F.K, zimmetine yüklü miktarda para geçirdiği iddiasıyla on gün önce görevden uzaklaştırıldı.

Yapılan adli soruşturmanın ardından ifadesi alınan F. K, Biga'da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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