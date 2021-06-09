Gümüş yükseldi, altın ve petrol yatay

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi, dolar endeksinin 90 düzeyinin de altına düşerek 89.96'ya inmesinin etkisiyle yükselen gümüş fiyatı 28 doları da gördü.

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi, dolar endeksinin 90 düzeyinin de altına düşerek 89.96'ya inmesinin etkisiyle yükselen gümüş fiyatı 28 doları da gördü. Bu düzeyde kısa süre işlem gören gümüş 27.82 dolar ile bu düzeyin hemen altında tutundu.

Dolar endeksindeki gerilemeye karşın, erken saatlerde 1,890 sınırının üzerine yükselen altının ons fiyatı ise bu düzeylerde yatay hareket ediyor. Analistlere göre, yatırımcıların daha çok enflasyona karşı güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları, ABD'de Perşembe günü açıklanacak TÜFE verilerine göre yön bulacak.

Avrupa'da yakıt talebinin güçlü geliştiğine işaret eden veriler, ABD ham petrol stoklarındaki azalma ve İran'ın petrol piyasalarına dönme olasılığının düşmesiyle yükselen petrol fiyatları da yatay işlem görüyor.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD genelinde ham petrol stokları geçen hafta 2.11 milyon varil azaldı. ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) geçen haftaya ilişkin verileri de, bugün açıklanacak.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.86 artışla 72.67 dolar,Batı Teksas yüzde 0.62 artışla 70.18 dolar,altın yüzde 0.04 düşüşle 1,892.14 dolar,gümüş yüzde 0.74 artışla 27.82 dolar,bakır yüzde 0.65 artışla 10,015.00 dolar,platin yüzde 0.52 düşüşle 1,158.69 dolar,paladyum yüzde 0.63 düşüşle 2,791.35 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 522 liraya, çeyrek altın 858 liraya, Cumhuriyet altını da 3,420 liraya geriledi.Troy günlük bülteninde, "Salı günü seansa Asyalı yatırımcıların satışlarıyla başlayan altın ağırlıklı olarak 1890-1900 dolar/ons dar bandında kaldı" denildi ve şöyle devam edildi: "Doların güçlü durması ABD'nin hazine bonolarının getirilerini etkilerken, Hazine Bakanı Janet Yellen da ayrıca, biraz daha yüksek bir faiz oranı ortamının 'toplumun bakış açısı ve Fed'in bakış açısı için aslında bir artı olacağını' öne sürdü. "Altın, ABD'nin enflasyon datasını ve Avrupa Merkez Bankası toplantısını bekleyen yatırımcılardan dolayı yön bulmakta zorlanıyor. Günlük bazda altın yüzde 0.3 değer kaybederken, platinde bu oran yüzde 1.1 ve gümüş de neredeyse yüzde 1.0 kayıp yaşadı. "Borsa İstanbul daha hareketli bir gün geçirirken altın, 1910 usd/ons ile en yüksek seviyeyi kaydetti. Altında işlem hacmi 1.3 ton olarak gerçekleşirken, gümüşte 5.3 ton olarak kaydedildi."ALB Forex'in günlük tarım emtia bülteninde de şöyle denildi: "Soya fiyatı Mayıs sonundan başlayan yükselen kanal trendini aşağı yönlü kırmayı deniyor. Bugün 1581.65 seviyesinden satış baskısıyla karşılaşan fiyatta baskının sürmesi halinde 1567.55 seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Fiyatta toparlanma görülmesi ve kanal içerisindeki harekete geri dönülmesi durumunda 1581.65 seviyesi direnç olarak takip edilebilir."Mısır fiyatı yükselen kanal trendi görünümünü bozdu. Bugün satıcılı seyreden fiyat 673.95 seviyesini test ediyor. Fiyattaki satış baskısının sürmesi halinde 652.70 seviyesine doğru yaşanabilecek geri çekilmeye karşı dikkatli olunmasında yarar var. Fiyatta toparlanma görülmesi ve 673.95 seviyesinin geçilmesi halinde 684.80 seviyesi bir sonraki direnç konumunda bulunuyor."Pamukta, 50 günlük hareketli ortalamasında sınırlı kalan satışların ardından alışların ön plana geçtiği pamukta 84.40 seviyesi altına geçilmedikçe 86.30 ilk direnç seviyesi tekrar izlenebilir. 86.30 seviyesinin aşılması durumunda 88.50 seviyesinden geçen düşüş trendine doğru yükseliş hız kazanabilir."Kahvede, yükselen kanal görünümü korunuyor. Aşağı alanda kanal trend bölgesi 155.75 seviyesinden geçmekte bu seviye altında hareketlerde satış baskısı 20 günlük ortalamanın geçtiği 153.00 seviyesine doğru hız kazanabilir. RSI göstergesi destek bölgesinde. 155.75 seviyesi üzerinde kalıcılık korunduğu sürece ise 166.60 ana direnç seviyesi izlenebilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı