Gümüş vadeli işlem sözleşmeleri, 15 Ocak'ta VİOP'ta işleme açılacak
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Gümüş vadeli işlem sözleşmeleri, 15 Ocak'ta VİOP'ta işleme açılacak

18.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:18
Gümüş vadeli işlem sözleşmeleri, 15 Ocak'ta VİOP'ta işleme açılacak

Borsa İstanbul, gümüş vadeli işlem sözleşmelerinin 15 Ocak 2021'de Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işleme açılacağını duyurdu.

Borsa İstanbul, gümüş vadeli işlem sözleşmelerinin 15 Ocak 2021'de Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işleme açılacağını duyurdu.

Borsa İstanbul internet sitesinde yer alan açıklamada, gümüş vadeli işlem sözleşmelerinin işleme açılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Dolar/Ons Gümüş Vadeli İşlem Sözleşmeleri"nin VİOP'ta 15 Ocak 2021 itibarıyla işleme açılması ve yüzde 10 fiyat değişim limiti ile akşam seansında da işlem görmeye başlamasına karar verildiği ifade edildi.

Kontratın 1 Şubat'ta piyasa yapıcılık programına dahil edileceği kaydedilen açıklamada, "Dolar/Ons ve TL/Gram Altın vadeli işlem sözleşmelerinin maksimum emir miktarı ile özel işlem bildirimi minimum ve maksimum emir miktarlarının 4 Şubat'ta güncellenmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kontratın işleme açılmadan önce 17 Aralık'ta BISTECH üye serbest test ortamına üye olanlar, veri yayın kuruluşları ve yazılım sağlayan kuruluşlar tarafından test edilebileceği bildirildi.

Söz konusu gümüş vadeli işlem sözleşmelerinin dayanak varlığının saf gümüş olacağı ifade edilen açıklamada, sözleşme büyüklüğünün 10 ons gümüş şeklinde belirlendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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