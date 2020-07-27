HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Gümüş fiyatları yüzde 6.0 artışla 24 doları aştı

Spot gümüş fiyatları, Covid-19'da yeni bir dalga geldiğine ilişkin gelişmelerle yüzde 6.0'dan çok yükselişle 24 doları aştı.

Gümüş fiyatları yüzde 6.0 artışla 24 doları aştı
27.07.2020 14:44 | Son Güncelleme: 27.07.2020 14:55

Spot gümüş fiyatları, Covid-19'da yeni bir dalga geldiğine ilişkin gelişmelerle yüzde 6.0'dan çok yükselişle 24 doları aştı.

Çin'deki yeni Covid-19 vakalarında son üç ayın en yüksek düzeylerine erişilmesinin ve İspanya ve Fransa'da vaka sayısındaki artışın ikinci dalga olarak algılanması, ekonomide yeni kısıtlamalar ve belirsizlikleri artıracağı kaygılarıyla güvenli limana olan talebi yükseltti.

Bu gelişmelerle altın fiyatları 1,944.80 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırarken, "yoksulların altını" diye adlandırılan gümüşün benzer bir rekor düzeye çıkması için yüzde 100 daha artarak, 50 dolara ulaşması gerekiyor.Küresel düzeyde madenlerden çıkarılan gümüşün yüzde 50'si güneş enerjisi pilleri, LED teknolojisi, bataryalar ve nükleer güç santrallerinde kullanılıyor.

Spot gümüş fiyatları 24.39 dolar ile gün içi yeni en yüksek düzeyini gördükten sonrda, yüzde 5.78 artışla 24.10 dolardan işlem görüyordu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi Güncel
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi Dünya
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Son Dakika: YPG'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni serbest bırakıldı Güncel
Son Dakika: YPG'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni serbest bırakıldı
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada Güncel
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu Magazin
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
İspanyol bakan Ayasofya için 'Ortak ev' dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir
İspanyol bakan Ayasofya için "Ortak ev" dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Ali Erbaş'ın tepki çeken sözleri, Diyanet'in internet sitesinden çıkartıldı
Ali Erbaş'ın tepki çeken sözleri, Diyanet'in internet sitesinden çıkartıldı
Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı
Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı
Altın fiyatlarının rekor seviyelere gelmesi Trabzon hasır bileziğinin üretimini durma noktasına getirdi
Altın fiyatlarının rekor seviyelere gelmesi Trabzon hasır bileziğinin üretimini durma noktasına getirdi
Romanya, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı
Romanya, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı
Bilim Kurulu üyesinin 'Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var' çıkışı sunucuyu şaşkına çevirdi
Bilim Kurulu üyesinin "Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" çıkışı sunucuyu şaşkına çevirdi
TESK Başkanı'dan bayram öncesi merdiven altı üretim uyarısı: Uzak durun
TESK Başkanı'dan bayram öncesi merdiven altı üretim uyarısı: Uzak durun
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi
Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 'Kedi gibi 9 canlısın' esprisi yapıyor
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan 'katil' yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
Inter Miami, Falcao yazılı formaları satışa sundu! Taraftarlar, formalarla tesislere geldi
Inter Miami, Falcao yazılı formaları satışa sundu! Taraftarlar, formalarla tesislere geldi
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
Son Dakika: Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kazadan gelen ilk bilgiler teknik bir arıza yaşandığı yönünde
Son Dakika: Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kazadan gelen ilk bilgiler teknik bir arıza yaşandığı yönünde
'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Medipol Başakşehir'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Medipol Başakşehir'i kabul etti
Yürüyen merdiven çökünce içine düşen talihsiz kadın ölümden döndü
Yürüyen merdiven çökünce içine düşen talihsiz kadın ölümden döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Pınar Gültekin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Hande Erçel Demet Akalın Nebahat Çehre
Spor Falcao Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Rusya Futbolcu Başakşehir
Şu an buradasınız: Gümüş fiyatları yüzde 6.0 artışla 24 doları aştı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 15:27:13. #1.14#
title