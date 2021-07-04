Gümüş'e böyle şekil veriyorlar
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Gümüş'e böyle şekil veriyorlar

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Haberler | Güncel

Gümüş'e böyle şekil veriyorlar Önce ateş ocaklarında eritip sonra nakış nakış işliyorlar Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Genel Müdürlüğü Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü, durdurulan faaliyetlerine yeniden başladı.

Gümüş'e böyle şekil veriyorlar

Önce ateş ocaklarında eritip sonra nakış nakış işliyorlar

ERZURUM - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Genel Müdürlüğü Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü, durdurulan faaliyetlerine yeniden başladı.

Olgunlaşma Enstitüsü'nde dokuma, ehram, Bardız halısı ve Bardız kilimi, giyim, nakış, ebru hat, kuyumculuk dallarında faaliyetlerine tekrar başladılar.

2019 Ocak ayında açılışı yapılan Enstitüde öğretmen ve usta öğretici olarak 46 kişi görev yapıyor.

Olgunlaşma Enstitüsü'nde usta öğretici olarak görev yapan Adem Kaya ve Miray Yılmaz çalışmalarla ilgili yaptıklarını değerlendir8mede, "Yapılacak ürünün önce çizimini yapıyoruz. İşlenecek taş veya metala istenilen modele göre şekiller veriyoruz. Tasarlanan ürün çizim aşamasından sonra ürünün kesim aşamasına geçiliyor. Kesilen ürüne kaynak işlemi yapılıyor ve istenilen ürün ortaya çıkarılıyor. Ürün son aşamasında ise üretilen ürüne cila işlemi yapılıyor ve istenilen ürün teşhir edilmeye hale getiriliyor. Enstitüye işlenecek ham madde ham olarak getiriliyor, gelen ürün kişinin isteğine göre tasarım yapıp daha sonra çeşitli aşamalardan geçirildikten sonra ürünü tekrar kontrol edip sahibine teslim ediyoruz. Enstitümüzde Oltu Taşı tespit imalatları da yapılmaktadır" ifadelerini kullandılar.

Enstitü Müdür Yardımcısı Sedef Yeni ise Enstitünün 2 yıldır hizmet verdiğini belirterek, "Kurumumuzda ayrıca birçok geleneksel el sanatlarında faaliyet gösteren kurslar açıyoruz. Okulların açılmasıyla birlikte Eylül ayından başlamak üzere kurslarımızı açarak isteyen kursiyerlere el becerileri konularında istediği mesleği öğrenmeleri konusunda yardımcı olacağız" dedi.

Gümüş'e böyle şekil veriyorlar
Gümüş'e böyle şekil veriyorlar
Gümüş'e böyle şekil veriyorlar
Gümüş'e böyle şekil veriyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler

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