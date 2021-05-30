GÜMÜLCİNE - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'da
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GÜMÜLCİNE - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'da

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun temaslarından görüntüler Çavuşoğlu'nun Türk vatandaşlar ile konuşması GÜMÜLCİNE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk köyü Çepelli'de BTTADK'nin kendi onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun temaslarından görüntüler

Çavuşoğlu'nun Türk vatandaşlar ile konuşması GÜMÜLCİNE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk köyü Çepelli'de BTTADK'nin kendi onuruna verdiği yemeğe katıldı.

GÜMÜLCİNE - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'da
GÜMÜLCİNE - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'da
GÜMÜLCİNE - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'da
GÜMÜLCİNE - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'da

Kaynak: Anadolu Ajansı

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