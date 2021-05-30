GÜMÜLCİNE - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun temaslarından görüntüler Çavuşoğlu'nun Türk vatandaşlar ile konuşması GÜMÜLCİNE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk köyü Çepelli'de BTTADK'nin kendi onuruna verdiği yemeğe katıldı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun temaslarından görüntüler
Çavuşoğlu'nun Türk vatandaşlar ile konuşması GÜMÜLCİNE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk köyü Çepelli'de BTTADK'nin kendi onuruna verdiği yemeğe katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı