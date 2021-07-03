Gümrükteki TIR'da 720 kutu kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi
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Gümrükteki TIR'da 720 kutu kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi

Gümrükteki TIR'da 720 kutu kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'nda, TIR'da kırmızı reçeteyle satılan 720 kutu ilaç ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'nda, TIR'da kırmızı reçeteyle satılan 720 kutu ilaç ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye giden TIR'da arama yaptı. Kabinin alt kısmında 23 bin 856 lira değerinde 720 kutu tıbbi ilaç geçirildi. Kilis İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu kırmızı reçete ile satılabilen ilaç olduğu tespit edilen kutulara el koyuldu. İsmi açıklanmayan TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu

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