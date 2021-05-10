Gümrükte kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrükten geçmeye çalışan araçta bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrükten geçmeye çalışan araçta bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan araçtan şüphelendi. Araçta risk kriterlerince ZBV aracı ile tarama gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde araçta yoğunluk tespit edilince arama yapıldı. Yapılan aramada aracın kasanın yan direkler ile mazot depo bölümü içerisine gizlenmiş vaziyette bin 900 paket sigara ele geçirildi. Sigaraları Türkiye'ye getirmeye çalışan şahıs hakkında 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefetten adli soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı