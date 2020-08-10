Gümrükte ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili Manisa'da bir kişi yakalandı Hollanda'dan Manisa'ya gönderilen bir kargo paketi içinde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Hollanda'dan Manisa'ya gönderilen bir kargo paketi içinde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Hollanda'dan gelen bir kargo gönderisi içinde 30 gram kubar esrar tespit etti.

Kargonun alıcısı H.A, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gözaltına alındı.

Şüphelinin alınan ilk beyanında kutunun kendisine ait olduğunu ve Hollanda'dan bir arkadaşının yolladığını ifade ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA