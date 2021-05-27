Gümrükte bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gümrükte bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gümrükte bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrükten geçmeye çalışan araçta yapılan aramada bin 250 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrükten geçmeye çalışan araçta yapılan aramada bin 250 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Akçakale KİBA Adli kolluk Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan araçta arama yaptı. Yapılan aramada tampon, vites kutusu ve torpido içerisine gizlenmiş vaziyette bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraya el koyan ekipler, sahibi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefetten adli soruşturma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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