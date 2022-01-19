Gümrüklerde 'e-İhale' ile satış geliri yüzde 54 arttı

TİCRET Bakanlığı'nın, gümrüklerde çeşitli nedenlerle el konulan ve tasfiyelik hale gelen araç ve eşyaların ülke ekonomisine kazandırılması için hayata geçirdiği e-İhale Sistemi ile geçen yıl 3 bin 861 araç ve 7 bin 259 eşya grubu ihale ile satılarak, 683,9 milyon TL gelir elde edildi.

TİCRET Bakanlığı'nın, gümrüklerde çeşitli nedenlerle el konulan ve tasfiyelik hale gelen araç ve eşyaların ülke ekonomisine kazandırılması için hayata geçirdiği e-İhale Sistemi ile geçen yıl 3 bin 861 araç ve 7 bin 259 eşya grubu ihale ile satılarak, 683,9 milyon TL gelir elde edildi. 2021'de e-İhale ile satış geliri, 2020'ye göre yüzde 54 arttı.

Gümrüklerde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ele geçirilen veya ülkeye yasal yollarla getirilen; ancak gümrük işlemleri mevzuata uygun şekilde tamamlanmayan eşya ve araçlara el konularak, depolarda bekletiliyor. Depolarda tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışı 2014 yılından bu yana e-İhale Sistemi üzerinden yapılıyor. 2020'de sistem ile 4 bin 827 araç ve 4 bin 363 grup eşya satışı yapıldı. 2021 yılında ise 3 bin 861 araç, 7 bin 259 eşya grubu ihale ile satıldı. Bu satışlardan 683,9 milyon TL gelir elde edildi. 2021'de, e-İhale ile satış gelirinde 2020 yılına göre yüzde 54 artış sağlandı.

Sisteme 'www.eihale.gov.tr' adresinden, IOS ve android işletim sistemli cihazlar için mobil uygulamadan ve e-Devlet üzerinden erişilebiliyor. e-İhale sistemiyle vatandaşların ihalelere katılabilmesindeki coğrafi ve mekansal kısıtlar ortadan kaldırılarak, kişiler internet üzerinden araç ve eşyayı inceleme imkanına sahip oluyor. Ayrıca ihalesi yapılan eşya ve aracın yerinde görülmesi de mümkün.