Gümrüklerde "Biyokaçakçılık" Avı

AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenilen, aralarında saka kuşu, kaplumbağa ve papağanın da olduğu 7 bin 651 canlı hayvan gümrüklerde ele geçirildi.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, canlı ya da ölü hayvan ve bitki türleriyle bunlardan yapılmış ürünlerin yasa dışı ticaretini içeren "biyokaçakçılık" kapsamında geçen yıl çeşitli tür ve miktarda tohum, fidan, canlı hayvan ve hayvan derisi gümrüğe takıldı.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Gümrük Muhafaza ekiplerinin 2018'de düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen canlı hayvan sayısı 7 bin 651'i buldu. Yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenilen hayvanlar arasında 990 su kaplumbağası, 8 kedi, 675 saka kuşu, 60 papağan, 103 köpek ve 188 güvercin yer aldı.

Geçen yıl gerçekleştirilen 40 operasyonda, 13 milyon 650 bin lira değerinde biyokaçakçılık olayı tespit edildi. 2018'de yaklaşık 229 bin lira değerinde tohum ve fidan, 545 bin lira değerinde hayvan derisi kaçakçılığı önlendi. Bu yılın şubat ayı itibarıyla ise 595 canlı hayvan ve 177 bin lira değerinde hayvan derisi kaçakçılığına engel olundu.

Kaçakçılığın engellenmesine yönelik operasyonların yüzde 66'sı havalimanlarında gerçekleştirilirken, bunu kara sınır kapıları ve limanlar izledi.

Hayvanların yasa dışı ticaretinin önlenmesi için iş birliği

Ticaret Bakanlığınca, Nesli Tehdit Altında Olan Yabani Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) gibi mutabakatlar ve anlaşmalar aracılığıyla bitki ve hayvan türleri kaçakçılığına karşı etkin mücadele yürütülüyor.

Türkiye'de ilgili yönetim mercilerince düzenlenen CITES belgesi, gümrük işlemleri sırasında gümrük idarelerince isteniyor. Bakanlık, ilgili yönetim birimlerinin uygun görüşünü alarak yönetmelik kapsamındaki listelerde yer alan bir türe ait gümrük işlemlerinin nerelerde yapılabileceğini belirliyor. Yönetmelik kapsamında yer alan türlere ait örneklerin yasa dışı ticaretinin önlenmesi amacıyla diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılıyor.

Canlı hayvanları gümrük kontrolü olmaksızın ülkeye sokmaya çalışanlar hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanıyor.

Öte yandan, kaçakçılıkla mücadele ve hayvan haklarının korunması kapsamında gümrüklerden kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan evcil hayvanların ticarete konu edilmeyecek şekilde tasfiye edilmeleri ve hayvan refahının sağlanması amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Hayvan Hakları Federasyonu ile protokol imzalanmıştı. Protokol ile evcil hayvanların tasfiye işlemleri gerçekleştirilene kadar gerekli tedavi imkanlarının da sağlanabildiği uygun fiziki koşullarda muhafaza edilmeleri, ardından sahiplendirilmesi amaçlanıyor. Tasfiyelik hale gelen yaban hayvanları ise doğaya salınmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim ediliyor.

Kaynak: AA