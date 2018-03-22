Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik

Yurt dışından gelen havayolu taşıtları için işletici veya temsilci tarafından doldurulan Havayolu Beyan Formu, veri işleme tekniğiyle gümrük idaresine elektronik ortamda bildirilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, altın ticaretinde eşyanın sigorta poliçesi veya navlun faturasının ibraz edilememesi halinde, vergi kaybı olmaması kaydıyla işlemler eşyanın faturasında belirtilen teslim şekli esas alınarak yapılacak.

Yurt dışından gelen havayolu taşıtları için işletici veya temsilci tarafından doldurulan Havayolu Beyan Formu, veri işleme tekniğiyle gümrük idaresine elektronik ortamda beyan edilecek.

Serbest dolaşıma girecek eşyanın nihai kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanması talepleri, Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik kişilerce, bilgisayar veri işleme tekniğiyle eşyanın serbest dolaşıma gireceği yetkili gümrük idaresine yapılacak.

Türk Gümrük Tarife Cetveli'ndeki faslı değişmemek şartıyla savunma sanayisi ve havacılık sektöründe kullanılan eşyanın yönetmeliğin ilgili ekinde belirtilen elleçleme faaliyetlerine tabi tutulmasına Bakanlıkça izin verilebilecek.

Geçici olarak ithal edilen eşyanın gümrük idaresince verilen izin süresinin bitiminden sonra rejime giriş gümrük idaresine veya eşyanın bulunduğu yere en yakın gümrük idaresine müracaat edilerek ek süre talep edilebilecek.

Gümrük idaresince verilen izin süresinin bitiminden sonra yapılan müracaatlarda, cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla varsa alınması gereken ithalat vergileri bu sürenin bitiş tarihinden itibaren hesaplanacak.

Hava taşıtlarının motorlarının iadesi için gereken teknik bakım süreci sırasında geçen süreler, işlem tarihinin başladığı tarihte durdurularak rejimde kalış süresinin hesaplanmasında göz önünde bulundurulmayacak.

Eşya örneklerinin tahlil sonuçlarına itiraz durumlarında ikinci tahlil için numune başına alınan ücret 600 liradan, 650 liraya yükseltildi.

Kooperatifler de defter tutacak

Bu arada, Gümrük ve Ticaret ile Maliye bakanlıklarının "Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, kooperatifler de pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutacak.

Kooperatiflerde pay defterine, ortakların ad ve soyadları, iş ve konut adresleri, ortaklığa giriş-çıkış tarihleri ve çıkarılma sebepleri, taahhüt ettikleri sermaye payları ile bu paylara karşılık yapılan tahsilat ve iadeler, ortaklığa kabul ve çıkışları ile ilgili yönetim kurullarının kararı, tarih ve numaraları kaydedilecek.

Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluşunda, ticari defterlerin açılış onayları şirket merkezinin bulunduğu ticaret sicili müdürlüğü tarafından yapılacak.