Gümrük Vergisi Düşünce Buğday Fiyatı 95 Kuruşa Geriledi

EREN BOZKURT - Çukurova'da buğdayın kilogram fiyatı, hasadın tamamlanması ve hububatta gümrük vergisi oranlarının indirilmesinin ardından 95 kuruşa kadar düştü.



İlk buğday hasadının yapıldığı ve ülke üretiminin yaklaşık yüzde 10'unun karşılandığı Çukurova'da, yağışların ve hava koşullarının iyi gitmesi üreticiyi memnun etti.



Adana'da toplam rekoltenin yanı sıra dekar başına verimde de artış yaşandı ve 1 milyon 750 bin dönümlük arazide ekilen buğdaydan 622 bin ton ürün elde edildi.



Hasat başladığında kilogramı 1 lira 10 kuruştan satılan buğdayın fiyatı, hububatta gümrük vergisi oranlarının indirilmesi sonrası 95 kuruşa kadar geriledi.



Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin Türkiye'nin buğday üretimine önemli katkı sağladığını belirterek, bu yılki verimden memnun olduklarını söyledi.



Yağışların da etkisiyle kırsal bölgede dönüm başına 400-500, ovada ise 700-800 kilogram verim alındığını anlatan Doğan, mayıs sonunda başlayan hasadın tamamlandığını dile getirdi.



"İyi başlayan fiyatlar düştü"



Doğan, buğdayın kilogramının Adana'da 1 lira 10 kuruş gibi iyi bir fiyattan açıldığını belirterek, "İthalatta gümrük vergilerinin düşürülmesinden sonra buğday fiyatları aşağı çekildi. Şu anda Adana'da buğdayın kilogramı 95 kuruşa satılıyor." dedi.



Fiyatın aşağı çekilmesi çiftçiye olumsuz yansısa da bu yıl elde edilen verim artışının üreticinin yüzünü güldürdüğünü dile getiren Doğan, tarımın yapısal sorunlarının çözümü, girdi fiyatlarının düşürülmesi ve verim artışına ihtiyaç olduğunu kaydetti.