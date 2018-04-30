Gümrük ve Ticaret Bakanlığından İhracatta Devrim Niteliğinde Hamle

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yürüttüğü 'Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Onaylanması ve Vize Edilmesi Projesi'nin pilot uygulaması, Esenboğa Havalimanı'nda başarıyla tamamlandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Onaylanması ve Vize Edilmesi Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada kurulan elektronik sistemle ihracatçıların zamandan ve bürokratik işlemlerden tasarruf ederek hızlı ve etkili bir şekilde işlemlerinin yürütülmesinin sağlanabileceğini vurguladı. Sistem sayesinde belge onaylama ve vize işlemlerinde izlenebilirlik sağlanarak sağlıklı istatistiki bilgi elde edilebileceğini belirten Bakan Tüfenkci, "Böylelikle kolay raporlama yapılabilecek ve kullanılan karekod sistemi ile belgelerin güvenilirliği artırılabilecek. Yapılan çalışma ihracatın hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesinde önemli bir yere sahip olacak ve ülke ekonomisine de büyük katkıları olacak" dedi.

Belgeler elektronik sistem üzerinden onaylanacak

Bakan Tüfenkci, projenin Türkiye çapında hayata geçirilmesinin ihracatçılar için büyük kolaylıklar sağlayacağına dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Mevcut sistemde ihracatçılar, menşei ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesi için kağıt usulde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) veya Türkiye İhracatçılar Meclisine (TİM) başvuruyor. Manuel şekilde yapılan kontrollerin ardından uygun bulunması halinde menşei ispat ve dolaşım belgeleri onaylanarak ihracatçıya veriliyordu. İhracatçının belgenin karşı ülkede geçerli olabilmesi için aynı zamanda ihracat işlemini gerçekleştireceği gümrük idaresine giderek belgeyi vize ettirmesi gerekiyor. Projenin hayata geçirilmesi ile menşei ispat ve dolaşım belgeleri kurulan elektronik sistem üzerinden onaylanacak ve vize edilecek. İhracatçılar, temin etmek istedikleri belgeler için sistem üzerinden elektronik bir başvuru oluşturacak, belgelerin yine elektronik ortamda onaylanması ve vize edilmesinin ardından ofislerindeki yazıcıdan belgenin dökümünü alabilecek. Kurulan sistemin beklenen bir diğer katkısı ise, belge üzerinde yer alan karekod uygulaması ile belgenin gönderildiği gümrük idaresinde belgenin gerçekliğine ilişkin araştırmanın elektronik olarak yapılabilmesine imkan sağlanması. Söz konusu uygulama ile karşı ülkelerden yapılan sonradan kontrol taleplerinde azalma olması bekleniyor."

Bakan Tüfenkci, menşei ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesinde ve onaylanmasında yetkili kılınan TOBB, TESK ve TİM ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı öncülüğünde 2017 yılından bu yana devam eden yoğun çalışmaların sonucunda kurulan elektronik sistemde ilk A.TR Dolaşım Belgesi'nin Esenboğa Gümrük Müdürlüğünde geçtiğimiz hafta düzenlendiğini bildirdi. Başarı ile gerçekleştirilen pilot uygulamasının 2 hafta süreyle devam edeceğini aktaran Bakan Bülent Tüfenkci, uygulamanın 14 Mayıs tarihinde A.TR Dolaşım Belgelerinde, 28 Mayıs tarihinde ise diğer menşei ispat belgelerinde geçerli olacağını kaydetti. - ANKARA