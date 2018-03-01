Gümrük ve Ticaret Bakanlığından "Çiftlik Bank" Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çiftlik Bank"a ilişkin inceleme ve denetimin sürdüğü belirtilerek, Bakanlığın söz konusu firma hakkında herhangi bir bankacılık işlemi yapmasının engellenmesi gibi yönlendirmesinin olmadığını, iddia edilen bankacılık işlemlerine ilişkin sorunların ilgili bankaların politika ve kararlarından kaynaklanabileceği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemle ilgili ilk olarak 29 Kasım 2017 tarihli duyuru ile son dönemde yazılı ve görsel medyada sıklıkla gündeme gelmeye başlayan sanal çiftlik oyunlarına ilişkin sorular ile piramit satış sistemi şeklinde faaliyet yürütüldüğüne ilişkin ihbarlar üzerine 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında denetim faaliyetleri yürütüldüğünün duyurulduğu hatırlatıldı. Açıklamada, daha sonra Bakan Tüfenkci'nin denetim sürecinin değerlendirme aşamasında olduğuna ilişkin açıklamasının basında "Çiftlik Bank soruşturması bitti" benzeri başlıklarla haberleştirilmesi üzerine 23 Şubat tarihli duyuru ile yapılan incelemenin henüz değerlendirme aşamasında olduğu bilgisinin kamuoyu ile paylaşıldığı aktarıldı. Bakanlığın gerçekleştirdiği denetim faaliyetlerinin değerlendirme aşamasında olduğu belirtilen açıklamada, "Bu süreçte başta yazılı ve çağrı merkezi olmak üzere çeşitli kanallardan ulaşan başvurularda Bakanlığımız talimatı, incelemesi, açıklamaları ya da yönlendirmesi neticesinde bankaların denetim konusu şirket ile para çekme, yatırma gibi çeşitli bankacılık işlemlerini yapmadığı ve bu durumun çok sayıda mağduriyet oluşturduğu hususları dile getirilmektedir. Bakanlığımızın 6502 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirdiği inceleme ve denetim faaliyetinde, denetime konu firma hakkında banka hesaplarına bloke konulması, herhangi bir bankacılık işlemi yapmasının engellenmesi gibi bir işlemi ya da yönlendirmesi olmamıştır. Bu kapsamda bahsi geçen başvurularda yaşandığı iddia edilen bankacılık işlemlerine ilişkin sorunların ilgili bankaların politika ve kararlarından kaynaklanıyor olabileceği değerlendirilmektedir" denildi. - ANKARA